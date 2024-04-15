«التحالف الوطني»: مصر أسهمت بـ80% من حجم المساعدات الدولية إلى غزة

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ العالم بأكمله ساهم بنسبة 20% من المساعدات الإنسانية التي أُرسلت إلى قطاع غزة، لكن مصر ساهمت بالنسبة الكبرى التي تمثل 80% من حجم المساعدات الإنسانية، موضحًا أن هذا يمثل رسالة للعالم أنّ مصر دولة داعمة للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنّ المرحلة الأولى من القافلة السادسة التي يقدمها التحالف الوطني تحمل أكثر من 4009 أطنان من المواد الغذائية بكل أنواعها من مستلزمات طبية وأدوية ومياه، وكل ما يحتاجه الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

دعم الشعب الفلسطيني

وأضاف «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار» المذاع على قناة «dmc»، أنّ المرحلة الأولى للقافلة السادسة، بدأت منذ 8 أكتوبر في العام الماضي طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الشعب الفلسطيني بكل ما يحتاجه من مساعدات إنسانية تصل إلى غزة.

التحالف الوطني أطلق 250 قافلة أمس

وتابع أنّ هذه القافلة اشترك فيها التحالف الوطني وجمعيات ومؤسسات أهلية، موضحًا أن التحالف شارك بكميات غير مسبوقة من المساعدات بنحو 250 قافلة، تحركت أمس، لافتًا إلى أن مصر دائمًا تؤكد دورها وجهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين.