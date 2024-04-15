مأذون أول كتب كتاب بالإنجليزي: «العريس كان عايز يشارك أسرته فرحة الزفاف»

كشف دكتور أسامة قابيل مأذون وأحد مشايخ الأزهر، تفاصيل أول كتب كتاب باللغة الإنجليزية في مصر، وذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «دي إم سي»، مُعربًا عن سعادته وحبه خلال لحظات كتب الكتاب، لإدخال الفرح والسرور على قلوب الناس.

أول كتب كتاب باللغة الإنجليزية في مصر

وأوضح: «العريس تواصل معي وعرّف نفسه وأنه مقيم في ألمانيا، وطلب مني إشهار عقد القران، مع إحضار مُترجم، وبالفعل ارتديت الزي الأزهري وأمسكت المايكروفون وباركت للناس، وسألتهم إذا كان أحدا منهم يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد كي يترجم ما أقوله، وبالفعل تطوعت فتاة بالترجمة».

المأذون: ما فعله الزوج لفتة إنسانية منه

وأعرب عن سعادته بما فعله الزوج بسبب إنسانيته في تعريف عائلته بما يدور في هذه اللحظات السعيدة، إضافة إلى وطنيته بعقد قرانه في القلعة، وذلك لتعريف عائلته أيضًا بالثقافة والتاريخ والمعالم المصرية.

وتابع أن الشباب حاليًا يفكرون بشكل مختلف، ويقولون له إنهم يرغبون في توفير قليلا من تكاليف الفرح كي يأسسون مشروعات صغيرة يبدأون بها حياتهم: «أنا نفسي إن اللحظات دي يبقى فيها محبة ومشاركة بين الأزواج والأهالي وكفاية تقليد».