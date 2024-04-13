أول كتب كتاب باللغة الإنجليزية في مصر.. أهل العروسة أجانب (فيديو)

مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لزواج شاب وفتاة، جرى خلاله استخدام اللغة الإنجليزية في كتب الكتاب الذي تم بمسجد محمد علي في منطقة القلعة بمحافظة القاهرة، فما حقيقة هذا المقطع؟

الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، يروي لـ«الوطن» تفاصيل الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحًا أن العريس يعمل طبيبًا في ألمانيا، وأراد أن يشهر زواجه في مصر، ودعى أسرة زوجته لحضور الإشهار، مضيفًأ: «الناس بتتواصل مع أي شيخ من علماء الأزهر علشان يعملوا إشهار، والعريس قالي إن في ناس جايين أجانب كتير، وطلب مني أجيب معايا مترجم، علشان يترجم الصيغة الشرعية».

بعد الوصول إلى مسجد محمد علي، وقف «قابيل» على المسرح وسأل عن ما إذا كان هناك من يتقن اللغة الإنجليزية لترجمة النصوص الشرعية، حتى حضرت معلمة في إحدى المدارس، وقامت بترجمة ما قاله.

العروسة بتتكلم عربي مكسر

يؤكد «قابيل» أن العريس كان يرغب في معرفة أهل زوجته بالنصوص بالصيغة الشرعية، التي تحترم المرآة وتقدرها، وبالفعل حدث ما تمناه: «هو العريس كان حابب إن أسرة العروسة تفهم ترجمة الصيغة الشرعية لإشهار الزواج، لأن محدش في الأسرة بيتكلم عربي إلا العروسة بتتكلم عربي مكسر».

أول كتب كتاب باللغة الإنجليزية

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونال العريس الذي يدعى «خالد» والعروس «لوزان»، إشادة كل من رأى الفيديو، خاصة أنها المرة الأولى في مصر التي يتم خلالها ترجمة عقد القران باللغة الإنجليزية.