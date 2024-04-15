أول تعليق من والد فتاة الشروق بعد الحكم على المتهم: «ناري بردت وبنتي ارتاحت»
كتب:
محمود الجارحي
04:45 م | الإثنين 15 أبريل 2024
حبيبة الشماع
أكد والد فتاة الشروق رضائه عن الحكم الصادر على المتهم المتسبب في وفاة ابنته حبيبة الشماع.
والد حبيبة الشماع: بنتي ارتاحت في قبرها
وقال والد حبيبة الشماع في تصرحات لـ«الوطن»: «أنا ناري بردت، وبنتي ارتاحت في قبرها، وبشكر القضاء المصري عشان هو قضاء عادل وحكم بالعدل في جلسة اليوم».
الحكم على المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق، بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة خاصته.