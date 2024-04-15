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دراما المتحدة

بدء أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة حبيبة الشماع

كتب:

بسمة عبد الستار
03:09 م | الإثنين 15 أبريل 2024
حبيبة الشماع فتاة الشروق

حبيبة الشماع فتاة الشروق

بدأت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة المجني عليها حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشروق».

وكانت محكمة الاستئناف حددت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم في محكمة جنايات القاهرة الجديدة برئاسة المستشار عاطف رزق.

وجاء في أمر إحالة القضية، محاولة المتهم خطف المجني عليها وإبعادها عن أعين المارة، ما أثار الرعب في نفسها ودفعها إلى إلقاء نفسها من السيارة، وهو ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ ودخولها في غيبوبة أسفرت عن وفاتها.

وبسؤال الشاهد في القضية أثناء تحقيقات النيابة العامة، أكد أنّه رأي المجني عليها أثناء قيادته على طريق السويس الصحراوي تُلقي بنفسها من السيارة، ما دفعه للركض نحوها محاولًا إسعافها ولكنه فشل، وأثناء ذلك أفادت بأنّ السائق حاول خطفها، ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة.

وبإجراء التحريات تمّ القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات.

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بقلم بسمة عبد الستار