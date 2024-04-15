بدء أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة حبيبة الشماع

بدأت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة المجني عليها حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشروق».

وكانت محكمة الاستئناف حددت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم في محكمة جنايات القاهرة الجديدة برئاسة المستشار عاطف رزق.

وجاء في أمر إحالة القضية، محاولة المتهم خطف المجني عليها وإبعادها عن أعين المارة، ما أثار الرعب في نفسها ودفعها إلى إلقاء نفسها من السيارة، وهو ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ ودخولها في غيبوبة أسفرت عن وفاتها.

وبسؤال الشاهد في القضية أثناء تحقيقات النيابة العامة، أكد أنّه رأي المجني عليها أثناء قيادته على طريق السويس الصحراوي تُلقي بنفسها من السيارة، ما دفعه للركض نحوها محاولًا إسعافها ولكنه فشل، وأثناء ذلك أفادت بأنّ السائق حاول خطفها، ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة.

وبإجراء التحريات تمّ القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات.