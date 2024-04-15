تبدأ محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشروق»، وذلك بتهمة محاولة خطف المجني عليها ما أدى إلى وفاتها.

النيابة توجه للمتهم تهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع

ووجهت النيابة العامة للمتهم في واقعة حبيبة الشماع بعد انتهاء التحقيقات معه، تهمة الشروع في خطف المجني عليها ما أسفر عن ترويعها وأدى ذلك إلى قفزها من السيارة في محاولة للنجاة منه، وهو ما أحدث لها غيبوبة استمرت 21 يوما وبعدها لقيت مصرعها.

كما وجهت النيابة العامة أيضا للمتهم حيازة المواد المخدرة «الحشيش» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وهو ما ثبت بتقرير الطب الشرعي بعد أخذ عينة من دماء وبول المتهم وتبين أنه متعاطي للمواد المخدرة.

المتهم يواجه تهمة التزوير وحيازة مواد مخدرة

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإنَّ المتهم يواجه أيضًا تهمة التزوير واستعمال محررات مزورة، والتي تفيد بأنَّه يعمل سائق في شركة التطبيق الذكي، وأنَّه ما زال مقيدًا فيها وذلك على غير الحقيقة.