الحرية المصري: مصر حذرت كثيرا من اتساع رقعة الصراع نتيجة الحرب على غزة

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، بعد الأحداث الأخيرة والنزاع «الإيراني- الإسرائيلي»، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا منذ اندلاع الأزمة والحرب على قطاع غزة، من اتساع رقعة الصراع وتصاعد الأحداث وهذا ما نعيشه الآن، ففي كل يوم يمر تتسع الأزمة ويزيد أطرافها.

التهجير القسري

أضاف «عطية» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجتمع الدولي إلى الآن صامتا، في ظل ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، لكن مصر لن تقبل مطلقا مخططات الضغط وتضييق عنق الزجاجة، من أجل القبول بالتهجير القسري وقتل القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني إلى الأبد.

القضية الفلسطينية

وتابع عطية أن القضية الفلسطينية إذا استمرت أكثر من ذلك في هذه الصورة من الدمار والحرب والتخريب، ستدخل المنطقة بأكملها في صراعات متوازية، وهذا ما حذرت منه مصر منذ الساعات الأولى، وظهر موخرا في العديد من الصراعات التي امتدت لدول الجوار، والتأثير الواضح على الاقتصاد.

وفي سياق متصل، أكد أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن مصر تسعى جاهدة لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار، وهذا ما توكد عليه في جميع لقاءاتها مع جميع ممثلي دول العالم.