خبير يحذر من التصعيد بين إيران وإسرائيل: يسحب الأنظار عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير في السياسات الدولية، إنه كان من المتوقع أن ترد إسرائيل بضربة قوية للغاية على هجمات إيران، بناء على مبدأ «ضربة بضربة»، لافتا إلى أن حدوث هذا كان سيفتح مجال التصعيد الأكبر والأهم في المنطقة.

اشتباك إيران مع إسرائيل

وأضاف «سنجر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين يارا مجدي وباسم طبانة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن اشتباك إيران جاء بصورة مباشرة مع إسرائيل، بعدما كانت تواجه هجمات صاروخية سواء من حزب الله أو الحوثيين أو كل الجماعات التي لها ارتباط عقائدي أو عاطفي مع إيران.

التهدئة مهمة في منطقة الشرق الأوسط

وأكد سنجر على خطورة الأمر، مشيدا بدور وزير الخارجية السفير سامح شكري بناء على تكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أن التهدئة مهمة للغاية في منطقة الشرق الأوسط حتى لا تأخذ انتباه العالم إلى قضية أخرى بعيدا عن القضية الأساسية وهي قضية فلسطين.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن التصعيد الإقليمي أمر خطير للغاية، على الرغم من كون الرد الإيراني ليس كما توقع الذين يعانون من إسرائيل جراء أفعالها وعدوانها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن التصعيد يسحب الأنظار عن القضية الفلسطينية.