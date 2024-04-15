أستاذ علاقات دولية: مصر لعبت دورا محوريا في إيجاد حل للقضية السودانية

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ القاهرة لعبت دورًا محوريًا في العمل على إيجاد حل داخلي- سوداني، في إطار أن مبادرة القاهرة كانت من أشمل المبادرات لإيجاد مخرج حقيقي لدعم الأشقاء في السودان، وإنهاء حالة الانقسام الداخلي.

الأزمة السودانية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة المصرية تسعي بقوة إلى تنفيذ مبدأ دعم الدولة الوطنية السودانية، بما يتوافق مع عدم تفكيك المؤسسات وبالأخص الجيش السوداني، بجانب أنها تسعى لوقف شامل لإطلاق النار.

مصر تدعم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السودانية

وأكد أن مصر دعمت عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السودانية، باعتبار أن القاهرة لديها رؤية استباقية من وجود بعض القوى الخارجية التي تسعى إلى تنفيذ مُخططها في الداخل السوداني، «دور جوار السودان هي الدول المعنية في ضرورة التوافق لإيجاد مخرج للأزمة السودانية، وهو ما جعل مصر تعكف على انعقاد قمة القاهرة لدعم السودان، حتى أنها فتحت المعابر واستقبلت السودانيين باعتبار أنها تسعى لرفع المعاناة عنهم».