تعرف على مقدار زكاة الفطر بالكيلو في السودان.. فريضة على كل مسلم ومسلمة

يتحرى الأفراد في دولة السودان مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد في السودان، أحد أركان الإسلام الخمسة وفريضة على كل مسلم ومسلمة ويجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر المبارك.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في السودان

وحسب دار الإفتاء السودانية، فإن مقدار زكاة الفطر بالكيلو في السودان يساوي اثنين كيلو ونصف إلى 3 كيلوجرامات من صاع الزبيب أو الأرز أو البرغل أو التمر أو الشعير، و جاء ذلك استنادا على حديث النبي محمد الذي جاء عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)، ويجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر.

كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو في السودان والهدف من الزكاة

وبعد معرفة مقدار زكاة الفطر بالكيلو في السودان، يجب أن نعرف الهدف من زكاة الفطر، ولكي يتمّ تطهير النفس من البخل وتحقيقا للتكافل الاجتماعي ومساعدة الفقير والمحتاج على أعباء الحياة الدنيا وهذا يسهم في وقت انتشار الكراهية، فالزكاة أحد أساب انتشار الود والتراحم بين الناس وتجعل الجميع يشعر ببهجة العيد.

ويحتفل المسلمون بعيد الفطر بعد نهاية شهر رمضان الكريم وهو العيد الأول للمسلمين، أما الثاني فهو عيد الأضحى المبارك، والذي يأتي في موسم الحج في شهر ذو الحجة أحد أشهر الحرم وهي 4 أشهر: ذو القعدة، وذو الحجة، والمُحرَّم، ورجب، لأن الله حرم فيها القتال على المسلمين إلا لرد العدو.