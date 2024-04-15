«القاهرة الإخبارية»: جهود مصرية لحل أزمة السودان بحكم التاريخ وعمق الجغرافيا

بحكم التاريخ وعمق الجغرافيا، كانت مصرُ حاضرة منذ اللحظة الأولى في الأزمة التي شهدها السودان الجريح نتيجة الاشتباكات التي شهدتها البلاد بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «بحكم التاريخ وعمق الجغرافيا.. جهود مصرية حثيثة لحل الأزمة السودانية».

الأزمة جاءت على الأخضر الذي طالما عُرفت به الخرطوم كسلة غذاء للعرب، وأخرى جاءت على اليابس الذي كتب له الشعراء أبيات في حب هذا البلد الطيب.

ومنذ اندلاع الأزمة السودانية منتصف أبريل عام 2023 تواصلت مصرُ مع طرفي الأزمة السودانية من أجل وضع رؤية لحل الأزمة تتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمناطق المتضررة نتيجة الاشتباكات.

أهمية استقرار السودان بالنسبة لمصر

ولأن استقرار السودان يعد أحد مرتكزات الأمن القومي المصري، اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدة مرات مع الفريق ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لبحث الأزمة، كما طالب الرئيس المصري في عدة مناسبات طرفي الأزمة بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح للشعب السوداني.