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«القاهرة الإخبارية»: فرنسا تحاول الوصول إلى حل لخروج السودان من الأزمة الراهنة

كتب:

منار مجدي
03:21 م | الإثنين 15 أبريل 2024
مراسل القاهرة الإخبارية

مراسل القاهرة الإخبارية

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن فرنسا تحاول الوصول إلى حل لخروج السودان من الأزمة الراهنة، موضحا أن فرنسا تدرك أهمية التوصل إلى حل سلمي ودائم لهذه المشكلة السودانية، التي وصفت بغير المسبوقة.

فرنسا تسعى إلى إيجاد حلول لأزمة السودان

وأشار إلى أن فرنسا منذ أن ترأست دول الاتحاد الأوروبي وهي تدرك أن أمن شمال المتوسط يتوقف على ما يحدث في جنوب المتوسط، وحرصت منذ البداية على التواصل مع مصر، والتنسيق ما بين المؤسسات الدولية، ومنها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لإيجاد حل وحلحلة هذه الأزمة، لكنها لم تستطع حتى اللحظة تقديم حلول.

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