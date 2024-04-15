تطور جديد في حالة لاعب مازيمبي «العائد من الموت».. اتحرك ونطق اسمه (فيديو)

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي عن تطور جديد خاص بالحالة الصحية للاعبه رينفورد كالابا بعد تعرضه لحادث مروري أليم منذ يومين، أدى إلى دخوله في غيبوبة، ووضعه على الأجهزة بالعناية المركزة.

ومنذ دقائق، نشرت الصفحة الرسمية لنادي مازيمبي الكونغولي، إعلانا من مستشفى «لوساكا» الجامعي، يؤكد أن رينفورد كالابا لا يزال على قيد الحياة، وقام ببعض الحركات ونطق اسمه، وذلك بعد 48 ساعة من الأزمة التي حلت باللاعب.

التراجع عن خبر الوفاة

وكان نادي مازيمبي الكونغولي، أعلن وفاة لاعبه الزامبي رينفورد كالابا، قبل أن يعود ويتراجع عن الخبر ويؤكد وجود اللاعب على الأجهزة، داخل العناية المركزة بالمستشفى، لكنه فاقد الوعي تمامًا.

تفاصيل حادث رينفورد كالابا

تفاصيل الحادث كشفها موقع zimeye، حيث أنه كان هناك شاحنة يقودها رجل اسمه «مويوندا إسحاق» ويبلغ 32 عامًا، واصطدمت بسيارة كالابا لاعب مازيمبي، والتي كانت تقودها زوجته التي توفيت على الفور، تقرير الشرطة يؤكد أن سبب الحادث هو تجاوز سرعة السيارة، ما جعلها تصطدم في الشاحنة.

مسؤولة العلاقات العامة بالمستشفى الجامعي التعليمي، أكدت أن رينفورد كالابا لم يمت مثل ما أعلن النادي الكونغولي.

ويعتبر رينفورد كالابا أسطورة نادي مازيمبي الكونغولي، إذ قضى معهم نحو 14 عامًا، من 2011 إلى 2023، وشارك في 280 مباراة وسجل 78 هدفًا.