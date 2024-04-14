سبب فشل انتقال كالابا لاعب مازيمبي العائد من الموت إلى الزمالك.. لغز الـ48 ساعة

بعد إعلان النادي عن وفاة الزامبي كالابا لاعب مازيمبي الكونغولي السابق، والتراجع مرة أخرى عن الخبر، مع التأكيد أن اللاعب يعاني من غيبوبة وحالته حرجة، إثر التعرض لحادث مروري وقع بدولة زامبيا، أصبح رينفورد كالابا حديث الصحف العالمية.

وأسطورة مازيمبي كالابا، كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي الزمالك عام 2010، خاصة أنه وصل بالفعل إلى القاهرة حينها، لكن حدث ارتباك مفاجئ في مسار انضمام اللاعب للفريق الأبيض، فلماذا فشلت الصفقة؟

تعاقد الزمالك مع كالابا لاعب مازيمبي

البداية كانت بالإعلان الرسمي لنادي الزمالك، بالتعاقد مع كالابا لاعب مازيمبي، فى يناير عام 2010 خلال فترة الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة، قادما من نادي سبورتنج براجا البرتغالي، لمدة نصف عام، وبلغت قيمة الصفقة 25 ألف دولار للنادي البرتغالي، بالإضافة إلى مبلغ 20 ألف دولار كمرتب شهري للاعب.

تراجع الزمالك عن ضم كالابا

في مفاجأة غير متوقعة بعد التعاقد مع رينفورد كالابا بـ48 ساعة، تراجع نادي الزمالك عن ضم اللاعب الزامبي، بسبب تأخره في الوصول إلى القاهرة، إذ رأى المسؤولين -حينها- أنه غير مفيد للنادي، الذي كان على مشارف بداية فترة إعداد لمدة شهر.

جدير بالذكر أن كالابا لاعب مازيمبي، تعرض لحادث مروري أمس، في زامبيا جعله يعيش لحظات صعبة بين الحياة والموت، إذ أكد الأطباء وضعه داخل غرفة العناية المركزة، بسبب حالته الحرجة، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لنادي مازيمبي الكونغولي.