تفاصيل صادمة في حادث كالابا أسطورة مازيمبي الكونغولي قبل مواجهة الأهلي.. وضعه حرج

لا صوت داخل نادي مازيمبي الكونغولي يعلو فوق ما حدث لأسطورة الفريق ولاعبه السابق، رينفورد كالابا، قبل أيام من مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يومي 20 و26 أبريل الجاري.

القصة بدأت بعدما أعلن النادي في بيان رسمي وفاة لاعبه وأسطورته كالابا في حادث سير مروع صباح اليوم السبت، قبل أن يعود ويؤكد أن اللاعب مازال على قيد الحياة وأن إعلان وفاته كان خطأ من قسم الطوارئ في المستشفى، فماذا حدث؟.

شارلين مكانداوير زوجة صديق لاعب كرة القدم المقرب، كانت مع كالابا في الحادث المميت وتوفيت على الفور، حيث كانا رفقة زوجها قبل الحادث، بحسب ما كشفت عنه صحيفة موقع «pulsesports».

تفاصيل جديدة حول عودة لاعب مازيمبي السابق من الموت

موقع zimeye كشف تفاصيل جديدة أيضا حول الحادث، مؤكدا أن شاحنة يقودها رجل يدعى مويوندا إسحاق 32 عامًا، من كاموالا الجنوبية، اصطدمت بسيارة مرسيدس بنز، تقودها امرأة من الجنوب إلى الشمال «توفيت متأثرة بجراحها في مكان الحادث»، وكان إلى جوارها اللاعب كالابا.

تعرضت الشاحنة والمرسيدس لأضرار جسيمة، بينما عانى رينفورد كالابا، راكب سيارة المرسيدس، من إصابات داخلية مشتبه بها، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى التعليمي الجامعي UTH لتلقي العلاج الطبي.

ويشير تقرير الشرطة، إلى أن سبب الحادث يبدو أنه التجاوز غير السليم للسرعة من قبل سيارة المرسيدس، ما أدى إلى اصطدامها بشكل مباشر بالشاحنة القادمة.

رينفورد كالابا لم يمت.. هكذا خرجت تشاندا، مسؤولة العلاقات العامة بالمستشفى الجامعي التعليمي UTH، نزيبا تشاندا، لتكشف في تسجيل صوتي عن تفاصيل جديدة بشأن عودة رايندفورد كالابا من الموت.

تشاندا، كشفت أن لاعب مازيمبي يرقد في غيبوبة ولم يمت، ولكن وضعه حرج.

كيف عاد لاعب مازيمبي السابق من الموت بعد الحادث المروع؟

كالابا تم نقله إلى المستشفى الجامعي التعليمي UTH حوالي الساعة 15:30 بتوقيت زامبيا، في حالة فقدان للوعي بعد تعرضه لحادث اليوم على طول طريق كافو، بحسب مسؤولة العلاقات العامة، كاشفة أن المستشفى سيصدر بيانا شاملا في الوقت المناسب، حيث كان الأطباء يعملون على علاج اللاعب طوال الساعات الماضية.

ويعيش نادي مازيمبي حالة من الحزن قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي، خاصة وأن كالابا الذي دافع عن ألوان قميص النادي حتى الموسم الماضي 2023، ومنذ عام 2011 يعد أحد أساطير النادي الكونغولي.