توفى قبل مباراة الأهلي.. معلومات عن «كالابا» أسطورة مازيمبي الكونغولي

قبل المباراة التي ستجمعه بالنادي الأهلي المصري، والمقرر لها السبت 20 أبريل، في مدينة لوبومباشي في الكونغو الديمقراطية، أعلن نادي مازيمبي الكونغولي وفاة أسطورته رينفورد كالابا، إثر تعرضه لحادث مروري أدى لوفاته.

ونعى مازيمبي في بيان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك اللاعب، مؤكدين أنه لم ينج من حادث السير الذي وقع يوم السبت 13 أبريل في دولة زامبيا، وفي التقرير التالي أبرز المعلومات عن لاعب مازيمبي السابق.

انضم رينفورد كالابا إلى نادي مازيمبي الكونغولي في يناير عام 2011، واستمر مع الفريق حتى يوليو الماضي، بعد اعتزاله كرة القدم، ويعد أحد أبرز اللاعيبين في الفترة الذهبية لنادي مازيمبي.

محاولة الزمالك التعاقد معه

وقبل الانتقال إلى نادي مازيمبي الكونغولي عام 2011، حاول نادي الزمالك ضم اللاعب في الانتقالات الشتوية عام 2010، لكن الصفقة فشلت آنذاك.

وشارك كالابا في العديد من الأندية مثل زيسكو الزامبي، وسبورتنج براجا البرتغالي ونادي جيسل فيسنتي، قبل أن يبدأ رحلته مع مازيمبي التي انتهت بالاعتزال.

بطولات كالابا مع مازيمبي

حصل كالابا مع نادي مازيمبي على عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال إفريقيا 2015 والسوبر الإفريقي 2011 و 2016، بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية 2016، وربح اللاعب الزامبي كأس الأمم الإفريقية عام 2012.