جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الجيزة.. يشمل أوسيم والقناطر وكرداسة والعياط

نشرت محافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالجيزة، وتحديدا بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر والحوامدية والواحات البحرية وكرداسة والصف وأطفيح والعياط والبدرشين.

شركات توزيع الكهرباء

وبدأت شبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تنفيذ مواعيد تخفيف الأحمال وقطع التياريوميا بدء من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا، لمدة تترواح بين ساعة إلى ساعتين حسب جدول تخفيف أحمال كل منطقة.

طرق تقديم الشكاوى

وحددت وزارة الكهرباء إجراءات التقدم بشكوى لشركات توزيع الكهرباء عبر عدة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى في القطاعات التابعة، حيث يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، كما يتم إرسال شكوى عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org وأيضا من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.