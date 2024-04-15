جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الجيزة.. اعرف منطقتك

أعلنت محافظة الجيزة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والطالبية وحدائق الأهرام وأبو النمرس والمنيب، والكونيسة وشبرامنت وطموه وخاتم المرسلين والعروبة.

وكشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جدول مواعيد تخفيف الأحمال في عدد من المناطق الواقعة نطاق عملها.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الجيزة

وأوضحت المحافظة في المنشور مواعيد انقطاع التيار الكهربائي التي ستُقوم بها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في المناطق الواقعة نطاق عملها بمحافظة الجيزة، والتي تبدأ من الساعة الحادية عشرة حتى الخامسة عصرًا، بمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين حسب جدول كل منطقة.

أماكن تخفيف الأحمال

وأيضا شملت مناطق تخفيف الأحمال بالجيزة مدينة الحوامدية، مركز ومدينة الواحات، مركز ومدينة أطفيح، مركز ومدينة أبو النمرس، مركز ومدينة البدرشين، مركز ومدينة منشأة القناطر، مركز ومدينة العياط ، مركز ومدينة الصف ومركز ومدينة أوسيم وغيرها .

مواعيد خفض الأحمال

جدير بالذكر أن شركتا توزيع الكهرباء بشمال وجنوب القاهرة تنفذان خطة أحمال الكهرباء بالمواعيد الجديدة من اليوم، بدءًا من الساعة الحادية عشرة حتى الخامسة مساءً، لمدة تتراوح بين ساعة واحدة أو ساعتين، حسب جدول كل منطقة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).