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مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقي والعجوزة والمهندسين

كتب:

وائل فايز
07:06 م | الإثنين 15 أبريل 2024
تخفيف الأحمال

تخفيف الأحمال

نشرت محافظة الجيزة جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الجيزة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للمحافظة، وتضمنت خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالدقي والعجوزة والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والبراجيل والقومية وأجزاء من إمبابة والمنيرة.

مواعيد تخفيف الأحمال 

وتواصل محافظة الجيزة، تعريف المواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع الكهرباء ومواعيدها حتى يتعرف المواطنون على التوقيتات واتخاذ ما يلزم من إجراءات متبعة في هذا الشأن.

 تقديم شكاوى بشأن تخفيف الأحمال 

ومن جانبها، حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات متاحة للمواطنين يجب اتباعها لتقديم الشكاوى في القطاعات التابعة لها، إذ يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نص، ويمكن تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.