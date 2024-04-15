جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة.. جميع المواعيد

أعلنت محافظة القاهرة جدول تخفيف أحمال الكهرباء، في مدن وأحياء العاصمة، بما في ذلك مواعيد فصل التيار في المناطق المتأثرة والتوقيت الزمني لاستمرار الانقطاع وموعد عودته مرة أخرى.

مواقع تخفيف الأحمال بالقاهرة

ومن المناطق التي تشهد تخفيف الأحمال بالقاهرة: «المعادي، المعادي الجديدة، وحلوان، و26 يوليو منشأة ناصر، والسيدة زينب، المنيل، المقطم، وسط البلد، باب الشعرية، البساتين، التبين، 15 مايو، عابدين، الزمالك، دار السلام»، وغيرها من المناطق.

مناطق متأثرة بقطع الكهرباء

وتعمل أجهزة محافظة القاهرة على تعريف المواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع الكهرباء ومواعيدها، حتى يتعرف المواطنين على التوقيتات واتخاذ ما يلزم من إجراءات متبعة في هذا الشأن.

ومن جانبها، حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات الشكوى المتاحة للمواطنين بالقاهرة وغيرها من المحافظات، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة، خلف نادي السكة مدینة نصر، ويمكن إتاحة تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز (اضغط هنا)، وأيضًا متاح إرسال الشكوى من خلال البرید: ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.