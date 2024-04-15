رابط التقديم للمدارس اليابانية للعام الدراسي 2024 - 2025.. يبدأ غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024- 2025، بدءا من غد الثلاثاء 16 Hبريل 2024 وتستمر لمدة 15 يومًا.

وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» تفاصيل التقديم للمدارس اليابانية، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

رابط التقديم للمدارس اليابانية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن التقديم من هذا الرابط، ومن موقع الوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، ويتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس، والتي تبلغ 51 مدرسة هذا العام.

المستوى الثاني رياض أطفال KG2

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط، وذلك وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

وذكرت الوزاة أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية يبلغ 51 مدرسة في 26 محافظة، وتدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.