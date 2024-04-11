ما هو سن القبول في المدارس اليابانية؟.. باقي أيام على فتح باب التقديم

أيام قليلة على بدء التقديم على المدارس اليابانية، إذ تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستقبال الطلبات للعام الدراسي المقبل 2025.

ومن المقرر فتح باب التقديم على تلك المدارس في منتصف أبريل الجاري، لذا نعرض في السطور التالية، سن القبول بالمدارس اليابانية، وفق وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

سن القبول بالمدارس اليابانية

- تشترط المدارس للقبول سن معين للطفل وفق الشريحة العمرية المحددة، حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2024.

- سن المستوى الأول رياض أطفال، يبدأ من 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال يبدأ من سن 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي يبدأ من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.

ـ سن القبول بالمدارس اليابانية للصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد.

- سن القبول للصف الثالث الابتدائي8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.

كيفية التقديم على المدارس اليابانية

تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس ليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، من خلال الدخول على هذا الرابط، بشرط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذو أبوين مصريين.