كل ما تريد معرفته عن المدارس المصرية اليابانية.. التقديم خلال أيام

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2024/2025 للطلاب الجدد، للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال أو المراحل الأخرى «أولى ابتدائي- ثانية ابتدائي- ثالثة ابتدائي».

موعد التقديم للمدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجري فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال أيام «منتصف أبريل الجاري»، لافتة إلى أنه لا توجد تحويلات مباشرة من المدرسة، وأن التقديم سيكون علي المنصة الإلكترونية.

شروط التقديم للمدارس اليابانية

أوضحت وزارة التعليم، شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وهي كالتالي:

- المستوى الأول رياض الأطفال 4 سنوات وحتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض الأطفال 5 سنوات وحتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثالث الابتدائي 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.

- قبول المستوى بناء على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم اليه.

- في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال، يشترط التحويل من مدرسة لغات.

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية ذو أبوين مصريين، وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في اول أكتوبر من عام 2024.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.