السيول تجرف التلاميذ.. آخر تطورات الحالة الجوية في سلطنة عمان

تشهد سلطنة عمان عواصف رعدية مصحوبة بأمطارٍ غزيرةٍ، ورياح قوية تسببت في حدوث سيول بمناطق عدة في شمال البلاد وشرقها، وجرفت السيول التلاميذ وتوقفت الدراسة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك نتيجة لتأثر البلاد بمنخفضٍ جوي قوي، ما أدى إلى حدوث العديد من الوفيات والإصابات الخطيرة.

طلاب المدارس يواجهون بسبب السيول في عمان

وفقدت سلطنة عمان العشرات من أطفال المدارس مع سائق سيارة حاول إبعادهم عن السيول، بعدما جرفتهم سيول مياه الأمطار، نظرًا لعدم استقرار الطقس والحالة الجوية، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

وذكرت السلطات العمانية، أنّ فرق الدفاع المدني الميدانية استطاعت إنقاذ ما يقرب من 1200 تلميذ، احتجزتهم السيول في إحدى المدارس، مع أعضاء الطاقم التدريسي.

العالم يقدم تعازيه لعمان في ضحايا السيول الجارفة

وسادت حالة من الحزن في سلطنة عمان نتيجة زيادة أعداد الوفيات، وبدأ العديد من الأشخاص في نشر صور طلاب المدارس بمراحل عمرية متفاوتة، عبر منصات التواصل في منطقة الخليج، معربين عن خالص تعازيهم لأهالي التلاميذ.

وفي منشور عبر منصّة التواصل الاجتماعي «إكس»، قدّم الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، تعازيه للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وأهل عمان في وفاة التلاميذ.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا السيول ارتفعت إلى 16 شخصًا بعدما عثر على جثث 3 أشخاص وطفل، بحسب «سكاي نيوز».

تعطيل الدراسة في محافظات سلطنة عمان

ومن جانبها، أكدت السلطات العمانية، تعليقها الدراسة حضوريا بالمدارس، لحماية أطفال المدارس من التعرض للوفاة بسبب السيول الجارفة التي تعرف باسم «منخفض المطير الجوي».

وأضافت السلطات، أن قرار تعطيل الدراسة سيشمل 6 محافظات مختلفة منها مسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والداخلية، والظاهرة، وجنوب الباطنة، حفاظا على أرواح أبناء السلطنة.

وبحسب نشرته وكالة الأنباء العمانية، فإنّ رجال الشرطة والجيش العماني انتشروا في محافظة شمال الشرقية لنقل المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول، وذلك بعد وفاة نحو 17 شخص في مناطق مختلفة.