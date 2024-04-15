كارثة جوية تضرب عمان.. أمطار وسيول وثلوج وتسجيل 12 حالة وفاة

تعرضت سلطنة عمان إلى منخفض جوي قوي وحالة من عدم الاستقرار في الطقس أدى إلى سقوط الأمطار بغزارة مع هبوب رياح عاتية، وتأثرت مختلف محافظات السلطنة، في وقت أعلنت فيه تسجيل 12 حالة وفاة لأشخاص نتيجة انجرافهم داخل سياراتهم، من بينهم 9 طلاب، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

ونتيجة سوء الأحوال الجوية، أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية تعليق الدراسة في كل المدارس اليوم الاثنين، وتحويل الدراسة عن بُعد، وفقًا للإمكانات المتاحة، وستستأنف غدًا الثلاثاء ما لم يحدث تطور جديد في حالة الطقس.

سيول وخسائر مادية

وتعرضت سلطنة عمان لطقس سيء وهطول أمطار غزيرة تراوحت من 30 - 120 ملم على معظم المحافظات، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة برياح نشطة، كما اجتاحت السيول أيضًا بعض المناطق في سلطنة عمان، وأدت إلى خسائر مادية فادحة.

تستمر حتى الأربعاء

وبدأت الموجة الثانية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية صباح اليوم الاثنين، وتستمر ساعات الليل، وتبدأ الموجة الثالثة بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تكون الأخيرة أكثر شدة.

حبات ثلوج كبيرة بقطر 10 سم

وأظهرت صور الأقمار الصناعية وجود أمطار رعدية على بعض محافظات الجنوب وأوضحت حجم السحب التي وصفت بـ«الخارقة»، والتي بدورها تؤدي لهطول ثلوج كبيرة يتجاوز قطر الحبة الواحدة 10 سم.

ما زاد من حجم الكارثة في سلطنة عمان هو أن حالة الطقس السيء التي اجتاحت البلاد جاءت تزامنًا مع أمس الأحد، وهو أول يوم دراسي في عمان بعد إجازة عيد الفطر، مما ساعد في زيادة عدد الوفيات والمصابين من الأطفال والطلاب.

تصل إلى الإمارات وقطر والسعودية

ومن المتوقع أنَّ تتجاوز حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتصل إلى الإمارات وقطر وشرق السعودية، مما تتعرض البلاد لأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية ورياح عاصفة، مع تشكل السيول أيضًا، وستكون أقل قوة على الكويت ومناطق مختلفة من السعودية.