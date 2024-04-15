عرض برنامج «مباشر بيروت»، الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بعد هجوم إيران.. اللبنانيون قلقون من انزلاق بلادهم إلى أتون حرب إقليمية واسعة».

جاءت عملية الوعد الحق الإيرانية في صورة عشرات المسيرات والصواريخ التي انطلقت لأول مرة من داخل الأراضي الإيرانية مباشرة إلى إسرائيل، بعد أن عاش العالمُ أوقاتا عصيبة في انتظار وقوع الرد الإيراني على إسرائيل عقب استهدافها مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكسرت هذه الخطوة كل الخطوط الحمراء ولكنها تظل منزوعة المفعول لأنها افتقدت إلى عنصر المفاجأة، حيث لم تقع أضرار تذكر بالداخل الإسرائيلي، مع تأكيد ويزير الخارجية الإيراني إبلاغ بلاده الإدارة الأمريكية قبل وقوع الهجمات أنها ستكون محدودة وفي نطاق دفاعي بحت.

وبينما يحبس العالمُ أنفاسه تحسبا لاتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، تتجه أنظار اللبنانيين، خاصة نحو جبهتهم الجنوبية القابعة على برميل من البارود، خوفا من أن تخيم ظلال الحرب على كل الترابِ اللبناني وتستحيل حياتهم إلى دمار بسبب حسابات إقليمية ليس لبنان على رأس أولوياتها.