عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «100 مليار دولار قابلة للزيادة.. فاتورة اقتصادية ضخمة تكبدها السودان منذ اندلاع الاشتباكات».

100 مليار دولار مرشحة للارتفاع، تلك فاتورة دفعها اقتصاد السودان على مدار عام منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

ورغم عدم وجود أرقام دقيقة عن الخسائر التي طالت نواحي الاقتصاد كافة، فإن مراقبين يرون أن 70% من النشاط الاقتصادي بالبلاد قد توقف، وقدروا تكلفة الاشتباكات بنحو نصف مليار دولار يوميا.

وأدت الاشتباكات كذلك إلى تدمير 75% من القطاع الصناعي ونحو 70% من القطاع الخدمي، فضلا عن 65% من قطاع الزراعة.

تصاعد حدة الأحداث تسببت في فوضى بالأسعار، إذ أدى تعطل شبه تام للاستيراد إلى نُدرة من المعروض في البضائع، ويزداد الأمر صعوبة مع اعتماد الخرطوم على الاستيراد لتغطية معظم احتياجات مواطنيها من السلع الأساسية فضلا عن توقف العمليات المصرفية وشُح النقد الأجنبي وتضرر الخدمات اللوجستية.