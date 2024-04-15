محمد فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة «مع بعض»

طرح الفنان محمد فضل شاكر أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم «مع بعض»، وذلك عبر صفحته على موقع «يوتيوب» بينما روج لها عبر صفحته على موقع «إنستجرام».

محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

وأغنية «مع بعض» تعاون فيها الفنان محمد فضل شاكر مع المؤلف جاد شمس الدين، وهو الذي تولى تلحينها، ووزعها حسام صعبي، وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، تحت قيادة المخرج محمود رمزي.

وشارك محمد فضل شاكر جزء من الأغنية عبر صفحته على «إنستجرام» وعلق عليها قائلًا: «اسمعوا أغنيني الجديدة مع بعض على اليوتيوب».

وتقول كلمات الأغنية:

«مع بعض حبيب القلب

ما في شي أكتر بعد

تعا نمشي بعكس الأرض

عكس الزمان

مع بعض حبيب القلب

ما في شيء اسمه بعد

تعا نمحي خطوط العرض

نمحي المكان».