محمد فضل شاكر: أهدي أغنية «عن قلبي» لجمهوري المصري

أعرب الفنان اللبناني محمد شاكر عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة بعنوان «عن قلبي» باللهجة المصرية على القناة الرسمية يوتيوب، إذ كتب كلماتها ولحينها رامي شلهوب، فيما وزعها موسيقياً جمال ياسين.

قال شاكر لـ«الوطن»: «أحاول من فترة إلى أخرى تقديم عدد من الأغنيات المصرية لجمهوري الحبيب في مصر، واغنية عن قلبي هي من أقرب الأغنيات التي أحببتها الفترة الماضية وقررت تسجيلها بعد استماعي لها مباشرة».

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب

وأشار «شاكر» إلى أنَّه من محبي تقديم الأغنيات والأعمال الرومانسية:

وتقول كلمات الأغنية:

مش سايبة لأي أفكار مجال

شغلاني حقيقة وي فالخيال

أنا لو سلّمت ليكي عقلي

ح اتجنّن وده افضل احتمال

أمّا عن قلبي

فأنا سايبلك الحتّة دي تتصرّفي فيها

محمد فضل شاكر يستعد لطرح عدة أغنيات في 2023

«عن قلبي» تخطت نصف مليون مشاهدة في خلال أيام من طرحها، وحظي العمل بتفاعل كبير، على كل المتاجر الالكترونية والإذاعات العربية، ليكون الجمهور العربي على موعد مع العديد من الاعمال التي سيتمّ طرحها خلال العام 2023.

جدير بالذكر أنَّ محمد فضل شاكر كان قد قدم خلال العام الماضي عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية بأغلبية دول الوطن العربي