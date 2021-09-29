التفاصيل الكاملة لأحدث أغنيات محمد فضل شاكر «خبرهن عليي»

أطلق الفنان محمد فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية الشبابية بعنوان «خبرهن عليي» من كلمات وألحان وائل الأشقر وتوزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، وتعتبر الأغنية الجديدة «خبرهن عليي» هي البداية لسلسلة الأعمال الغنائية التي طال انتظارها، وتلائم جميعها روح الشباب المعاصر بكلماتها وإيقاعاتها وأجوائها، ستكشف التغيرات التي أحدثها شاكر في مساره الفني.

«خبرهن عليي» من كلمات وألحان وائل الأشقر

وتقول كلماتها :

خبرهن عليي

خبرهن عليي، قلن شو عامل فيي

قلن أنا شو بحبك، وانت شو قاسي عليي

ما تنسى تقول، انك جارح قلبي عطول،

وعن دمعي انت المسؤول، وبقلبك مافي حنيه.

غايب عني.. آخر أغنيات محمد فضل شاكر

يشار إلى أن الفنان محمد شاكر قد أعلن سابقا عن عدد من الأعمال التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز تلك الأعمال أغنية: «حبيب القلب وين» و«لمّا لمّا» و«صباح الصباح» و«كلامك معايا» و«على حالي» و«غايب عني» و«عايش فيي» و«بهدد الدنيا» و«بعشقو».

يُذكر أن آخر أغاني محمد شاكر، كانت دويتو غنائي، بعنوان «حبيبي قلبي»، مع الفنانة ريما يوسف، وصور من خلاله قصة حب رومانسية، بين عاشقين يعيشان في بلدين مختلفين بسبب جائحة كورونا.

وأطلق المطرب فضل شاكر مؤخرًا، عملًا غنائيًا، حمل عنوان «وحشتوني»، بأسلوب جديد، حرص من خلاله أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز المعالم في تلك الدول.