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دراما المتحدة

برلماني لبناني: شعبنا يتمنى انتهاء الحرب

كتب:

محمد عزالدين
09:51 م | الإثنين 15 أبريل 2024
آلان عون

آلان عون

قال آلان عون، النائب في مجلس النواب اللبناني، والقيادي البارز في التيار الوطني الحر وعضو تكتل لبنان القوي، إنّ كل اللبنانيين يتمنون أن تنتهي الحرب، لكن واقع الحرب اليوم حاصل وموجود، وأصبح هناك صعوبة في إنهائها دون شمولية الجهود الدولية والإقليمية.

وأضاف عون خلال حواره ببرنامج «مباشر بيروت»، الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «لبنان اليوم بحاجة إلى إعادة استقرار متمثلة في إعادة تفعيل القرار 1701 ووقف العمليات العسكرية وترتيبات جديدة تعيد الاستقرار إلى ما كان عليه منذ عام 2006 حتى عام 2023».

وتابع: «الوضع في لبنان تعقد مع كل ما يحدث، وهناك حاجة إلى جهود دولية وإقليمية وداخلية كبيرة، إذ توجد وجهات نظر مختلفة، فإسرائيل تعتدي وتريد تغيير الواقع، وبالتالي فإنها لن تكتفِ بوقف إطلاق النيران في إسرائيل، وبالتالي، فإن لبنان أصبح في حاجة إلى مسار تفاوض في ظل وجود وسيط أمريكي، وهذه الوساطة تحتاج إلى تفعيل من أجل إطلاق عملية الحوار».

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