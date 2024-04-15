جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2024 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الثاني، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بحميع الإدارات، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الأربعاء 8 مايو حتى الخميس 16 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2024 بمحافظة الإسكندرية للصفوف الرابع والخامس والسادس، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية، حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية.

وتبدأ الامتحانات الساعة 8 صباحا للفترة الصباحية، والساعة 1 مساء للفترة المسائية كما يلي:

جدول امتحانات الصف الرابع الترم الثاني

- الأربعاء 8 مايو: اللغة العربية والخط - التربية الدينية

- الخميس 9 مايو: اللغة الإنجليزية - العلوم.

- ‏السبت 11 مايو: الدراسات الاجتماعية - ICT.

- ‏الأحد 12 مايو: الرياضيات - المهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الخامس الترم الثاني

- الأربعاء 8 مايو: لغة عربية - تربية دينية

- ‏الخميس 9 مايو: الدراسات الاجتماعية - ICT

- السبت 11 مايو: الرياضيات - المهارات المهنية

- ‏الأحد 12 مايو: اللغة الإنجليزية - العلوم

جدول امتحانات الصف السادس الترم الثاني

- الاثنين 13 مايو: اللغة العربية والخط - التربية الدينية

- ‏الثلاثاء 14 مايو: الدراسات الاجتماعية - ICT

- ‏الأربعاء 15 مايو: الرياضيات - المهارات المهنية

- ‏الخميس 16 مايو: اللغة الإنجليزية - العلوم