خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن خطأ فادح في مباراة القمة.. ماذا حدث؟

أكد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي أن كريم نيدفيد، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استحق الحصول على بطاقة حمراء في مباراة القمة أمام الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد تغلب على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة

وقال رضا البلتاجي في تصريحات تلفزيونية: «البطاقة الصفراء الثانية لكريم نيدفيد؟ من الوارد ألا يكون الحكم قد شاهد الحالة بشكل جيد».

وتابع: «تدخل كريم نيدفيد على ناصر ماهر هو خطأ بعنف ويستوجب بطاقة صفراء ثانية».

كرة الجزيري ليست ركلة جزاء

وأكمل: «قرار حكام تقنية الفيديو بعدم احتساب ركلة جزاء لسيف الدين الجزيري أمام الأهلي، كان رائعًا من الحكم محمد عادل».

وأردف رضا البلتاجي تصريحاته قائلًا: «هذا القرار أنقذ الحكم إبراهيم نور الدين من ورطة، حكم الساحة اتخذ القرار من نفسه وليس من قرار الحكم المساعد».

وحسم الزمالك القمة 127 بهدفي سيف الدين الجزيري، بينما سجل هدف الأهلي الوحيد في المباراة المثيرة، أحمد عبد القادر.

فى سياق متصل، حسمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لمكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، مدى صحة هدف الزمالك الثاني، في شباك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز «دوري Nile».

لجنة الحكام: هدف الزمالك الثاني صحيح في مرمى الأهليوقال مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ « الوطن سبورت»: «هدف الزمالك الثاني صحيح، لاسيما أنه لا يوجد خطأ على سيف الدين الجزيري، أو تسلل على نبيل عماد دونجا».