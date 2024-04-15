أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك على الأهلي.. وابنته تمازحه: «مرة من نفسكم»

احتفل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

أشرف زكي عن الزمالك: مدرسة الفن والهندسة

شارك أشرف زكى جمهوره بصورة خاصة لـ سيف الجزيري لاعب نادي الزمالك الذي سجل هدفي الفوز للأبيض، وعلق عليها قائلا: «مدرسة الفن والهندسة».

وحرصت ابنته مايا على ممازحته، من خلال تعليقها على المنشور قائلة: «مرة من نفسكم».

يذكر أن الفنان أشرف زكي كان شارك في السباق الرمضاني بمسلسل مليحة، الذي شارك فيه بجانب عدد من الفنانين، من بينهم دياب وسيرين خاس وميرفت أمين وعلي الطيب وأمير المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.