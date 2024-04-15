عاجل.. غضب في الأهلي من حكام القمة: «ندرس التقدم بشكوى»

سيطرت حالة غضب شديدة على الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، بسبب ما اعتبروه «تعمد إخفاء الكرات من جانب نادي الزمالك بعد إحرازهم الهدف الثاني وهدف التقدم»، خلال مباراة القمة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

غضب داخل الأهلي ضد حكام القمة: (ندرس التقدم بشكوى) .. خاص

وتوجه خالد بيبو إلى مراقب المباراة وغرفة الحكام بقيادة إبراهيم نور الدين وسجل اعتراضه على ما حدث من جانب دكة الزمالك دون تدخل من طاقم التحكيم.

ويستعد جهاز الكرة داخل الأهلي بقيادة خالد بيبو في رصد عدد من الأخطاء التحكيمية لتقديمها أمام لجنة الكرة بالنادي ومناقشة إرسال شكوى إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة ضد طاقم التحكيم والاعتراض على إسناد القمة لطاقم تحكيم مصري مرة أخرى.

وحقق الزمالك فوزا هاما على الغريم التقليدي الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، مساء الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.