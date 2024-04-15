تعليق صادم من حكم مباراة الأهلي والزمالك عن اعتزاله بعد القمة.. ماذا قال؟

حالة من الجدل أثارتها الأقاويل التي ربطت اسم إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي والزمالك، في القمة 127، بشأن اعتزاله التحكيم بعد انتهاء المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة، ليرد نور الدين على هذه الأقاويل ويكشف حقيقتها.. فماذا قال؟

هل يعتزل إبراهيم نور الدين بعد القمة بين الأهلي والزمالك؟

«لو هعتزل هيبقي في مباراة نهائي».. هكذا علق إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127، في تصريحاته عقب المواجهة التي انتهت بفوز الفارس الأبيض، على اعتزال العمل التحكيمي، بتأكيده أن ما أثير في هذا الشأن غير صحيح، ومجرد اجتهادات هو لم يصرح بها من الأساس.

إبراهيم نور الدين الذي تولى مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127، قال إنه لن يعتزل العمل التحكيمي في مباراة بالدوري، لا يزال طرفيها بعيدان عن صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأضاف: «مفيش قصة إن دي مباراة اعتزال، وإن مباراة الأهلي والزمالك ستكون تكريمًا لي في نهاية مسيرتي، لم اتخذ هذا القرار من الأساس، وإن قلت ذلك في وقت سابق، فذلك من أجل زيادة روح المنافسة بين الحكام الشباب والجيل الجديد من الحكام الصاعدين».

وعن سبب ظهوره في بداية المباراة بقميص يظهر عليه علم مصر، أوضح إبراهيم نور الدين أنها كانت رسالة لجميع المشككين والمنتقدين لأداء الحكام المصريين: «بقول لكل الناس اللي بقالها يومين في كمية انتقادات للتحكيم المصري غير عادي، إننا قادرين على الذهاب بعيدًا، وتحكيم المباريات الكبيرة».

وكان الزمالك نجح في تخطي عقبة الأهلي، بثناية لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة، بعد تسجيل سيف الدين الجزيري هدفين، مقابل هدف بأقدام أحمد عبدالقادر، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.