الطب لم يحرم «الطنباري» من «الكروس فت»: 3 تمارين يوميا

عقب انتهاء جائحة «كورونا» شعر بزيادة كبيرة في وزنه؛ فقرَّر التوجه إلى إحدى صالات الجيم لممارسة الرياضة، والوصول إلى جسم مثالي، ولكن مدرب الجيم كان له رأي آخر، حيث اقترح عليه ممارسة رياضة «كروس فت» التي تجمع أكثر من لعبة في آن واحد، وتفوّق بها رغم أنها من الألعاب الشاقة، ولا يحظى أبطالها بدعم وتشجيع.

«الطنباري» يحصد العديد من البطولات في رياضة «كروس فت»

علي الطنباري، صاحب الـ21 عاماً، ابن مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، والطالب بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، حصد العديد من البطولات في رياضة «كروس فت» التي مارسها قبل سنوات قليلة، وأصبح من المتفوقين بها.

يحكي الطنباري عن طبيعة رياضته: «كروس فت هو أكثر من لعبة في بعض زي رفع أثقال، جمباز، سباحة وتمارين لقوة التحمل والسرعة»، لذا يحرص على تقسيم وقته بين الدراسة والرياضة وخوض البطولات: «أغلب البطولات في الإجازة بس الفكرة في التأهيل الخاص بأي بطولة، بيبقى في الدراسة، وقبل البطولة بشهر بتمرن 3 مرات يومياً، مرة جري قبل الكلية الساعة 5 الفجر، وبعد ما أرجع من الكلية بيبقي في تمرينة رفع أثقال، والساعة 8 باليل بتمرن».

شارك ابن بيلا في العديد من البطولات: «أول بطولة شاركت فيها كان اسمها FitX في الإسكندرية، وحصلت على المركز الثالث، وشاركت في بطولة الـELFIT ودي أكبر بطولة في مصر والشرق الأوسط، وبيشارك فيها متسابقين من أكثر من 40 دولة، وأول سنة حصلت على المركز السادس، أما تاني سنة بقيت مركز خامس».

حلم «علي الطنباري»

يدبر طالب الطب مصروفات الرياضة من خلال العمل في فترة الإجازة: «رياضة كروس فت مكلفة مادياً، وكل البطولات بالاشتراك، علشان كده بشتغل في فترة الإجازات، ونفسي أكون من أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا، بجانب شغلي المستقبلي كطبيب بيطري».