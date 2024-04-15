محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة سنديون

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة سنديون الصحية بمركز فوه، لتلبية احتياجات أهالي مدينة فوه والقرى المجاورة من خدمات العلاج الطبيعي.

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة سنديون

وقال المحافظ إنّ القسم يتضمن جهاز الموجات الفوق صوتية الذي يستخدم لعلاج الالتهابات المصاحبة لأمراض العظام والأعصاب، مثل خشونة «الركبة والمفاصل، والتهاب العصب السابع»، وجهاز تنبيه كهربائي يستخدم لتخفيف الآلام المصاحب لأمراض العظام والأعصاب، وجهاز علاج الوذمات الليمفاوية، وجهاز الليزر لعلاج الالتهابات وتحفيز التئام الأربطة والجروح.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ افتتاح هذا القسم يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير القطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى افتتاح المزيد من المشروعات الصحية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، مشيداً بالتجهيزات والمعدات الحديثة التي تم تجهيزه بها، والتي تُتيح تقديم أفضل الخدمات للمرضى.

تحسين مستوى الخدمات الصحية

وأوضح المحافظ، أنّ القسم يسهم في توفير خدمات العلاج الطبيعي للمواطنين في مكان واحد، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، والارتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطنين، موجها بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للقسم، والعمل على تطوير خدمات العلاج الطبيعي المقدمة للمواطنين.