تقديم خدمات طبية لـ5940 حالة بمستشفى كفر الشيخ العام خلال إجازة العيد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، نجاح مستشفى كفر الشيخ العام، بقيادة الدكتور حسين عبد الرازق، مدير المستشفى، في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لـ5940 حالة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

تقديم الخدمات الطبية خلال إجازة العيد

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية، استقبلت مستشفى كفر الشيخ العام خلال أيام عيد الفطر المبارك 5649 مريض بقسم الطوارئ، و90 حادث سير، و16 حالة تسمم، بالإضافة إلى إجراء 87 عملية جراحة من بينهم 39 عملية جراحية كبرى، و9 عمليات جراحية ذات مهارة، فضلاً عن استقبال وحجز 70 مريضاً بأقسام الرعاية المركزة للكبار، واستقبال 15 مريض مصاب بجلطة حادة بالقلب، وأُجريت لهم قسطرة قلبية وتركيب دعامات، وخرجو جميعاً من المستشفى بحالة جيدة.

خطة مسبقة لمواجهة أي طارئ خلال فترة عيد الفطر

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ مستشفى كفر الشيخ العام قد أعدت خطة مسبقة للتعامل والاستعداد خلال فترة عيد الفطر المبارك بعمل غرفة أزمات لمواجهة أي حدث طارئ، وتشكيل فريق الانتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة، لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفى في أي منطقة بالمحافظة.