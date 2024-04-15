«صحة كفر الشيخ»: تقديم خدمات طبية لـ1798 مواطنا بمستشفى بيلا خلال العيد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، نجاح مستشفى بيلا المركزي، بقيادة الدكتور إيهاب طلعت، مدير المستشفى، في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لـ1798 مواطنا خلال إجازة عيد الفطر.

تقديم الخدمات الطبية خلال إجازة العيد

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية، فقد استقبل مستشفى بيلا المركزي العام خلال أيام عيد الفطر المبارك 1486 مريضا بقسم الطوارئ، و24 مصابا في حوادث سير، وإجراء 3 عمليات زائدة دودية، وولادة قيصرية، كما تم حجز 8 مرضى بأقسام الرعاية المركزة، وإدخال طفل إلى الحضّان، وإجراء 225 أشعة عادية، و50 أشعة مقطعية.

خطة مسبقة لمواجهة الطوارئ

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ مستشفى بيلا المركزي أعد خطة مسبقة للتعامل والاستعداد خلال فترة عيد الفطر المبارك بعمل غرفة أزمات لمواجهة أي حدث طارئ، وتشكيل فريق الانتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة، لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفى في أي منطقة بالمحافظة.

وأوضح «شقوير»، أنّ مستشفى بيلا المركزي هو أحد المستشفيات الذي جرى تطويره وافتتاحها بشكل تجريبي مؤخراً، لافتاً أنّ المستشفى دائماً على كامل الاستعداد لاستقبال جميع المرضى في جميع التخصصات، لخدمة جميع أبناء المحافظة.