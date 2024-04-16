جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الثاني، للصفوف الأول والثاني الثانوي «بجميع الإدارات»، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الخميس 9 مايو 2024، وحتى الأربعاء 22 مايو.

جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بمحافظة الإسكندرية للصفوف الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسبما أعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحًا، على النحو التالي:

امتحانات الصف الأول الثانوي:

- الخميس 2024/5/9: اللغة العربية.

- الثلاثاء 14 مايو: اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ.

- ‏الخميس 16 مايو: اللغة الأجنبية الأولى، التربية العسكرية.

- ‏الأحد 19 مايو: الفيزياء، الفلسفة والمنطق.

- ‏الثلاثاء 21 مايو: الرياضيات.

- ‏الخميس 23 مايو: الكيمياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي:

- الأربعاء 2024/5/1: الحاسب الآلي.

- ‏الخميس 9 مايو: اللغة العربية والخط، التربية الفنية.

- ‏الأحد 12 مايو: الهندسة، الدراسات الاجتماعية.

- ‏الثلاثاء 14 مايو: اللغة الإنجليزية، العلوم.

- الخميس 16 مايو: الجبر، التربية الفنية.

جدول الصف الثاني الثانوي:

- السبت 2024/5/18 : اللغة العربية والخط، التربية الدينية.

- ‏الأربعاء 8 مايو: اللغة العربية.

- ‏السبت 11 مايو: تطبيقات الرياضيات، الجغرافيا.

- ‏الإثنين 13 مايو: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 15 مايو: جبر وتفاصيل وحساب مثلثات.

- السبت 18 مايو: الفيزياء، التاريخ، التربية العسكرية.

- ‏الإثنين 20 مايو: اللغة الأجنبية الثانية، الأحياء، الفلسفة والمنطق.

- الأربعاء 22 مايو: الكيمياء، علم النفس والاجتماع.