لقطة غريبة في مباراة القمة.. لماذا لم يجد لاعبو الأهلي الكرة بنهاية اللقاء؟

قبل انتهاء مباراة القمة، وتحديدًا بعد تسجيل الزمالك هدف التقدم بواسطة سيف الجزيري، شهد الشوط الإضافي، لقطة غريبة، عندما ظل لاعبو الأهلي يبحثون عن الكرة في أرجاء الملعب من أجل لعب رمية التماس، حيث اختفت الكرات التي يُفترض تواجدها في كافة أنحاء الملعب لغرض سرعة اللعب.

البحث عن كرة في نهاية مباراة القمة

فيديوهات وصور تم التقاطها خلال اللقاء، كشفت عن سبب اختفاء الكرات وتحديدًا بعد تقدم الزمالك واقتراب المباراة من نهايتها، فقد ظهر عمال جمع الكرات من جهة دكة بدلاء الزمالك، وهم يقومون بجمع كل الكرات في أيديهم، أملا منهم في انتهاء اللقاء سريعًا وإعلان الفريق الفائز .

اللقطة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيما وجه الكثيرون انتقادات لهذا التصرف الغريب، في ظل حماس اللقاء الذي شهد إثارة كبيرة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة.

الزمالك يهزم الأهلي

ونجح الزمالك في حسم القمة رقم 127، التي استضافها ستاد القاهرة الدولي مساء الاثنين، بعد الفوز على الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز Nile.

تقدم الزمالك مع نهاية الشوط الأول عن طريق سيف الدين الجزيري، قبل أن يتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الشوط الثاني، ليحسم الجزيري الفوز لفريقه بتسجيل الهدف الثاني قبل دقائق من نهاية اللقاء.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أكد في تصريحات لـ«الوطن» إنهم في انتظار تقرير حكم المباراة، بشأن واقعة إخفاء الكرات في نهاية اللقاء.