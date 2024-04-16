«القاهرة الإخبارية»: انفجار كبير يهز منطقة المغراقة وسط قطاع غزة كتب: محمد عزالدين 04:54 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024 انفجار أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع انفجار كبير هز منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية» توغل آليات الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة شهداء في مخيمي جباليا والنصيرات بقطاع غزة.. وانتشال 15 جثمانا بخان يونس دخول 300 شاحنة مساعدات اليوم إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم بايدن: نجحنا في إحباط الهجوم الإيراني وملتزمون بوقف إطلاق النار في غزة «مصر الخير» تشارك في أحدث قوافل التحالف الوطني لدعم غزة بـ150 شاحنة وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في قطاع غزة غزة انفجار بقلم محمد عزالدين