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دراما المتحدة

الرئيس الصيني يستقبل المستشار الألماني في بكين.. زيارة تستمر 3 أيام

كتب:

أحمد عادل موسى
06:15 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
الرئيس الصيني يستقبل المستشار الألماني في بكين

الرئيس الصيني يستقبل المستشار الألماني في بكين

ذكر تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس شي جين بينج، التقى اليوم الثلاثاء في بكين، المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وصل إلى الصين في زيارة تستمر لمدة 3 أيام، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

محادثات في بكين

وزار «شولتس» مدينتي شنجهاي وتشونجتشينج، وسيعقد محادثات في بكين مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، لبحث العلاقات التجارية والنزاع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

أعلنت الحكومة الألمانية أن زيارة «شولتس» إلى الصين ستركز على التحديات الجيوسياسية واستراتيجيات التنمية، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية.

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