«صناعة الشيوخ» تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

أشاد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل نزع فتيل الأزمة والحيلولة دون تصاعد التوتر بالمنطقة، معتبرًا أنَّ ذلك ينسجم مع دورها التاريخي كركيزة للاستقرار الإقليمي وحرصها الدائم على تغليب لغة الحوار والتفاوض وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بما يحافظ على الأمن القومي العربي.

يجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع

وأكّد «المنزلاوى» في بيان له أصدره اليوم، أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد العسكري الراهن، داعياً المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن بسرعة التحرك لحفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ تدابير حاسمة، وفقاً للفصل السابع من الميثاق لمنع تفاقم الصراع بين ايران وإسرائيل، وإجبار الأطراف على الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار خاصة في غزة.

تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يقتضي عملية سياسية

وطالب المجتمع الدولي بمنح اهتمام أكبر للتحذير من توسيع دائرة نطاق الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، والاتجاه لإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي لتسوية عادلة ودائمة للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة لتحقيق الاستقرار والسلام بمنطقة الشرق الأوسط