«زراعة الشيوخ» توصي بتوفير الدعم المالي والتقني لتنفيذ نظم الري الحديث

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، على تقرير اللجنة بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظم الري الحديث في المحافظات.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس عبدالسلام الجبلي، أهمية تلك الدراسة نظرا لارتباطها بملف الأمن الغذائي الذي يعد جزءا من الأمن القومي للبلاد، مشيرا إلى أهمية تطبيق نظم الري الحديث لا سيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية.

ترشيد استهلاك المياه

ومن جانبه، قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الري الحديث لما له من آثار إيجابية في ترشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج الزراعي بما يتماشى مع خطة الدولة حاليا.

وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات المهمة؛ منها تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للمزارعين اللازم لتنفيذ تقنيات الري الحديث، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديث لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.

زراعة قصب السكر تستهلك 10 آلاف متر مكعب مياه

كما تضمنت التوصيات، التركيز على تطبيق نظم الرى الحديث في المناطق التي تتميز بتركيب محصولی متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من 10 آلاف متر مكعب من المياه لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه، بالإضافة إلى إنشاء كيان مستقل على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات وتتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرار طبقا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل.

كما أوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول للري الحديث بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية بوضع سعر استرشادي للمزارعين قبل الزراعة، بالإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديث.

وتضمنت التوصيات، التوسع في تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقي عناصر المنظومة المائية، وتحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات الري الحديث.

تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي

كما تضمنت التوصيات، تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، ووضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.