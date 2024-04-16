«التعليم» تحدد 4 إجراءات لتنظيم مراجعات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية

أرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024.

تنظيم مراجعات نهائية مجانية

وأكّدت وزارة والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 أبريل 2024، بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يتم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- موافاة الإدارة المركزية للتعليم العام خلال 3 أيام من تاريخ صدور الكتاب الدوري بجدول موضح به تفصيلاً

2- أسماء وعناوين المقار التي ستعقد بها المراجعات بكل إدارة تعليمية.

3- أسماء الفرق المكلفة من المعلمين المتميزين بالتدريس بتلك المراجعات.

4- جدول مواعيد المراجعات، وذلك للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم في تنفيذ متابعات ميدانية، وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.