قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف عدد الأسئلة

مع قرب امتحانات الثانوية العامة 2024، والمقرر أن تنطلق 10 يونيو، وفقا للجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، تواصل وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة من إجراءات عقد الامتحانات بنظام «الأوبن بوك» والتصحيح الإلكتروني ومواجهة الغش الإلكتروني.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وترصد «الوطن» أهم المعلومات والقرارات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2024 والأسئلة والتصحيح:

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون متدرجة الصعوبة تتضمن 30% بسيطة و70% للمستويات المتوسطة.

- امتحانات الثانوية العامة من بنك الأسئلة.

- أسئلة الامتحانات ستكون واضحة في صياغتها ولا تحتاج إلى تأويل.

- لكل سؤال 4 بدائل اختيارية وإجابة واحدة فقط صحيحة.

- الأسئلة تتزامن مع وقت الامتحان المحدد لكل مادة.

- تكون إجابات الأسئلة المقالية قصيرة وبسيطة.

- توزيع الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائي فقط.

- توزيع كتيبات مفاهيم على طلاب الصف الثالث الثانوي داخل اللجان الامتحانية.

تدريب المعلمين على التصحيح

- تصحيح أسئلة الثانوية العامة المقالية من خلال ثلاث مصححين حيث يمر السؤال على مصححين وفي حالة اختلاف الدرجة يمنح لمصحح ثالث لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا.

- تدريب المعلمين على تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بنفس آليات العام الماضي.

- اختيار مقدري درجات الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة من معلمي الصف الثالث الثانوي العام فقط.

مراجعات مجانية ونماذج تدريبية

- تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

- تنظيم المراجعات النهائية عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري.

- تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة لتدريس المراجعات وتحديد 3 مقار في كل إدارة تعليمية.

- وضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهي المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات.

- تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

قرارات لمكافحة الغش الإلكتروني

- الوزارة تلقت 12375 طلب تحويل ورفض كافة التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة.

- قبول 4824 طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل.

- رفض 7551 طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.

- اتخاذ إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله.

- سرعة تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش أيا كانت دون تهاون.