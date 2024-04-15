«التعليم» تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، بداية من غد الثلاثاء 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا.

التقديم في المدارس اليابانية إلكترونيا

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

فتح باب التقديم في المدارس اليابانية

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي يتوفر بها أماكن شاغرة فقط، وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة في 26 محافظة، وتدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.