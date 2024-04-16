وزيرا الإسكان والبيئة يبحثان الاستغلال الأمثل لموارد مدينة سانت كاترين

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والأنشطة المنفذة بالمشروع بما يتناسب مع البيئة المحيطة، وفقًا لأسس ومبادئ التنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمقومات التي تتميز بها المنطقة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين.

وتوجهت وزيرة البيئة، بالشكر لوزير الإسكان، على الدعم والتنسيق الكامل بين الوزارتين في عدة ملفات مشتركة، والتفهم الحقيقي لدى الوزارة للموضوعات البيئية المعقدة في ظل المستجدات الدولية التي يشهدها العالم.

واستعرضت فؤاد، الإجراءات والمستجدات التي اتخذتها وزارة البيئة فيما يتعلق بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، ومنها التعاون في دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمشروع، والبنود المطلوب استكمالها بتلك الدراسة، تمهيداً لاستصدار الموافقات البيئية، كما ناقشت أوجه التعاون بين الجهات المعنية لوضع أفضل السبل لإدارة المدينة في ثوبها الجديد.